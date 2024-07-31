У серпні прогнозують шість магнітних бур 

У серпні на Землі очікуються магнітні бурі слабкої, середньої та сильної інтенсивності. У цей період існує небезпека для здоров’я метеозалежних людей.

За словами лікарів, магнітні бурі – це потенційно небезпечні для здоров’я явища. У дні магнітних бур метеозалежні, літні та хронічно хворі люди можуть відчувати нездужання.

Знаючи точні дати магнітних бур можна заздалегідь підготуватися і вберегти свій організм від їх негативного впливу. Аби зменшити вплив на організм, варто відмовитись від алкоголю та надмірного споживання кави, намагайтеся дотримуватися здорового способу життя. Також радять спати не менше 7-8 годин на добу. За можливості варто прогулятись на свіжому повітрі та сформувати навколо себе спокійну атмосферу.

1–3 серпня – середня магнітна буря. У ці дні уникайте фізичних і розумових навантажень. У цей період можуть виникнути легкі симптоми слабкості та головного болю.

5–6 серпня – сильна магнітна буря. Можливі різкі перепади настрою, головний біль і запалення хронічних захворювань. Варто обмежити вживання шкідливої їжі, алкоголю.

12 серпня – магнітна буря слабкої інтенсивності, негативний вплив якої відчують люди із хронічними захворюваннями.

14 і 16 серпня – незначні магнітні коливання.

17–18 серпня – сильна магнітна буря. Може виникнути безсоння, втома, зникнути апетит. Тим, хто страждає на хвороби серця, рядять звести до мінімуму фізичну та інтелектуальну працю.

21–22 серпня – потужна магнітна буря. Магнітні коливання відчують на собі практично всі, навіть здорові люди. Особливо варто бути обачними людям з серцево-судинними та іншими хронічними хворобами.

30–31 серпня – середня магнітна буря. Важливо уникати стресів і конфліктів, намагатися перебувати в хорошому настрої.