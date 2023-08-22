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У Сереті на глибині 2,5 метра знайшли тіло пенсіонера, котрий зник два дні тому

22.08.2023

Ірина Нова

55

Тернопільщина, Новини, Чортківська міська громада

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У річці Серет на Тернопільщині знайшли тіло 67-річного чоловіка, котрий зник ще 20 серпня.

Як повідомили у ДСНС, загиблий – мешканець селища Дружба Микулинецької територіальної громади. 20 серпня він вийшов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Згодом його особисті речі найшли на березі Серету.

До пошуків додатково залучили відділення водолазно-рятувальних робіт спеціальної аварійно-рятувальної частини. 22 серпня об 11:25 на глибині 2,5 метра водолази виявили тіло загиблого.

З початку року це вже 24-й випадок загибелі на воді на Тернопільщині. 

“Громадяни, будь ласка, будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, під час відпочинку поблизу водойм. Під час водних розваг дотримуйтесь всіх рекомендацій та вимог рятувальників, аби уникнути нещасних випадків на воді. Не наражайте своє життя на небезпеку та уникайте невиправданого ризику. Дбайте про вашу безпеку та безпеку інших!”, – закликають рятувальники.

Теги: знайшли тіло чоловіка, Серет

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