У Сереті на глибині 2,5 метра знайшли тіло пенсіонера, котрий зник два дні тому

У річці Серет на Тернопільщині знайшли тіло 67-річного чоловіка, котрий зник ще 20 серпня.

Як повідомили у ДСНС, загиблий – мешканець селища Дружба Микулинецької територіальної громади. 20 серпня він вийшов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. Згодом його особисті речі найшли на березі Серету.

До пошуків додатково залучили відділення водолазно-рятувальних робіт спеціальної аварійно-рятувальної частини. 22 серпня об 11:25 на глибині 2,5 метра водолази виявили тіло загиблого.

З початку року це вже 24-й випадок загибелі на воді на Тернопільщині.