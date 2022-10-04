Амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги відкрили у селищі Микулинці Тернопільського району. Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Фейсбуці.
Під час відкриття приміщення медзакладу освятили.
Скористатися послугами в амбулаторії зможуть жителі Микулинецької громади та переселенці.
“Амбулаторія оснащена обладнанням для діагностики. У ній працюватиме шестеро фахівців. Будівництво закладу тривало понад рік. На це витратили витратили 5,6 мільйона гривень. Проект реалізували за кошти державного бюджету та за співфінансування громади”, – йдеться у повідомленні.