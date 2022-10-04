Амбулаторію первинної медико-санітарної допомоги відкрили у селищі Микулинці Тернопільського району. Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

Під час відкриття приміщення медзакладу освятили.

Скористатися послугами в амбулаторії зможуть жителі Микулинецької громади та переселенці.