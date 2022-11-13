У селі на Тернопільщині відновили польський костел (фото)

У селі Лошнів, що на Теребовлянщині, освятили відновлений Костел святого Яна з Кентів.

Визначна подія зібрала більше сотні католиків, як місцевих жителів, так і гостей з інших міст, пише “Тернополяни”.

Преосвященних гостей зустріли хлібом і сіллю парафіяни, а настоятель храму Анатолій Заячківський привітав духовенство.

Присутніми були єпископи Кава Едвард, Скомаровський Віталій, численне духовенство, запрошені гості.

Після прочитання Євангелія Його Блаженство возніс молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці. Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ.