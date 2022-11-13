13.11.2022 23:21

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У селі на Тернопільщині відновили польський костел (фото)

13.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Культура, Духовне

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У селі Лошнів, що на Теребовлянщині, освятили відновлений Костел святого Яна з Кентів.

Визначна подія зібрала більше сотні католиків, як місцевих жителів, так і гостей з інших міст, пише “Тернополяни”.

Преосвященних гостей зустріли хлібом і сіллю парафіяни, а настоятель храму Анатолій Заячківський привітав духовенство.

Присутніми були єпископи Кава Едвард, Скомаровський Віталій, численне духовенство, запрошені гості.

Після прочитання Євангелія Його Блаженство возніс молитву до Господа в час, коли Батьківщина в небезпеці. Також під час відправи лунали молитовні прохання за воїнів, які захищають Україну, за владу і наш народ.

Автор: Роман Васильович

Мітки: костел, відновлено польський костел

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