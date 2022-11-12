У селі на Тернопільщині молодь зняла фільм про війну, щоб купити тепловізор односельчанину (відео)

У селі Розгадів, що на Тернопільщині, молодь півроку знімала повнометражне кіно про війну, щоб за виручені кошти придбати тепловізор для військового.

“Спочатку ми не думали, що це буде фільм, ми думали, що це буде коротке відео, але з часом почали з’являтися нові ідеї і так вийшло кіно, – розповіла Світлана Кривуцька, режисерка фільму “Коли я повернусь”. – Сценарій писався та організовувався в ході самих зйомок”.

Кількість акторів збільшувалася з кожним днем знімання фільму, до участі залучали і дітей і пенсіонерів села Розгадів. На зйомки погоджувалися усі.

Головна сюжетна лінія фільму – молода пара закоханих, яких розлучає війна.

Повністю весь фільм зняли на два телефони і змонтували на смартфоні.

“Процес знімання фільму був для мене новий, бо я таким ніколи не займалася, – повідомила Тетяна Кривуцька, операторка фільму. – Але мені допомогло те, що я маю відчуття до зйомок і люблю таку роботу. І мені подобалося знімати та монтувати. І щоразу виходило краще”.

Усі костюми та реквізит шукали вдома, дії та сюжет знімали в лісі поблизу села Розгадів, домонтовували фільм в ту саму ніч перед прем’єрою.

“Трохи хвилювалися, в останні дні ми ще фільм до кінця не домонтували, але афіші розклеїли, – пригадав Святослав Була, актор фільму. – Ми в останні дні його монтували, треба було його скачати, не могли скачати, згодом все зробили, проектор позичили у місті Зборів і показали фільм у селі Розгадів, далі у Зборові, і в ще одному селі”.

Головна мета зйомок фільму – благодійна, замість квитків – збирали благодійні внески для ЗСУ.

“Ми цим фільмом зробили благодійну справу, зібрали загалом 29 600 гривень і передали у благодійний фонд Зборова та купили тепловізор для бійця з села Розгадів”, – відзначив Назар Махіброда, актор фільму.

Мололь села Розгадів сподівається, що їхнє кіно стане частиною сучасного волонтерського руху.

Детальніше у сюжеті Тернопіль 1.