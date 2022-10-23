Плануйте свій маршрут заздалегідь.

На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, в селі Кам’янки, сталася автопригода з потерпілими. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги частково ускладнений.



На місці працюють патрульні та слідчий по ДТП, повідомляють патрульні.

Читачі повідомляють, що фура збила людину.



Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.



Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.