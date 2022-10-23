Плануйте свій маршрут заздалегідь.
На автодорозі М-30 Стрий — Ізварине, в селі Кам’янки, сталася автопригода з потерпілими. У зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою рух транспорту на визначеній ділянці дороги частково ускладнений.
На місці працюють патрульні та слідчий по ДТП, повідомляють патрульні.
Читачі повідомляють, що фура збила людину.
Плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.
Кермуйте відповідально, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху та не перевищуйте швидкісний режим.