У селах Сорока та Гранітне відбулися святкові богослужіння

26 жовтня в день пам’яті святого великомученика Димитрія Солунського, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Хоростківське благочиння.

На честь престольного свята храму святого великомученика Димитрія Солунського с. Сорока митрополит Нестор разом із архієпископом Хмельницьким і Шепетівським Павлом звершив Божественну літургію. Архієреям співслужили настоятель храму протоієрей Ярослав Цвігун, Хоростківський благочинний протоієрей Володимир Марчишак, запрошене духовенство.

По завершенні богослужіння владика Нестор нагородив жертводавців та найактивніших парафіян: Марію Волох – орденом святої Варвари, Віталія Слободецького та Степана Леськіва – благословенними грамотами.

З благословення митрополита Київського і всієї України Епіфанія настоятеля храму протоієрея Ярослава Цвігуна нагороджено орденом святого Михаїла ІІ ступеня.

Цього ж дня архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон очолив святкове богослужіння з нагоди престольного свята в храмі села Гранітне Монастириського благочиння.

Із запашним короваєм та щирими словами вітань зустріли парафіяни Свято-Димитріївського храму владику Тихона на церковному подвір’ї. У храмі архіпастиря вітальним словом зустрів його настоятель протоієрей Роман Конюх, запросивши очолити богослужіння. За літургією архіпастирю співслужили запрошене духовенство.

В кінці літургії архіпастир привітав настоятеля та парафіян з престольним свята. Окрім того, з благословення Предстоятеля автокефальної Української Православної Церкви Блаженнійшого Митрополита Епіфанія за заслуги перед Помісною Православною Церквою України і жертовну працю, владика Тихон вручив медаль святого Архістратига Михаїла – Івану Михайловичу Андрусяку та Ігорю Михайловичу Нетененьці, а також благословенні грамоти благодійникам храму. Святкове богослужіння завершилося водосвятним молебнем та окропленням усіх присутніх освяченою водою.