Ввечері 22 березня російські окупанти завдали три ракетні удари по військовій інфраструктурі в Рівненській області. Про це у своєму Telegram повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, пише УНН.

За його словами, за добу також було збито ворожий безпілотник та одну ракету.

“Від початку доби 5 разів звучала повітряна тривога. За день наші збройні сили збили один безпілотник та одну ракету. Під час однієї з вечірніх сигналів ворог тричі завдав удару по об’єкту військової інфраструктури. На місці працює комісія. Збитки встановлюються”, – сказав Коваль.