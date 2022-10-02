Про це попереджають у ДСНС України.
Зокрема 3-4 жовтня, внаслідок добігання паводкової хвилі, на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,0 м над поточними рiвнями. Без негативних наслiдкiв.
Головна » У річці Дністер на Тернопільщині підвищиться рівень води
Про це попереджають у ДСНС України.
Зокрема 3-4 жовтня, внаслідок добігання паводкової хвилі, на дiлянцi Днiстра Галич-Залiщики очікується пiдйом рiвнiв води на 0,5 – 1,0 м над поточними рiвнями. Без негативних наслiдкiв.
Газета «Свобода плюс Тернопільщина» - обласна незалежна громадсько-політична газета Тернопілля.
Заснована 26 жовтня 1990 року.
Головний редактор Віктор Уніят.
Адреса: м. Тернопіль, вул. Живова, 11,
Ел. пошта: reklama-svoboda@ukr.net,
Тел. +380 352 23 55 01
Статті для сайту та газети надсилайте на ел. пошту: svoboda-te@ukr.net
Для замовлення реклами пишіть на ел. пошту: svoboda.te.ua_reklama@ukr.net
© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.