У Раштівцях освятили престол, а у Сороцьку відзначили ювілей об’яви Богородиці

18 травня митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом відвідав Хоростківське благочиння.

Високопреосвященнійший владика звершив чин освячення престолу у храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього в селі Раштівці і звершив там Божественну літургію.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму пророієрей Іван Бучок, Хоростківський благочинний протоієрей Володимир Марчишак і клірики благочиння.

По завершенні Літургії архієрей відзначив церковними нагородами настоятеля та найактивніших парафіян.

Цього ж дня на парафії села Сороцьке Великобірківського деканату УГКЦ відбулися святкові урочистості, присвячені 75-й річниці об’явлення Пресвятої Богородиці у Сороцьку та 160-й річниці від дня народження праведного митрополита Андрея Шептицького.

Святкову Божественну Літургію очолив декан Великобірківського деканату о. Михайло Піняга, у співслужінні адміністратора парафії о. Юрія Гаврилишина, священників деканату та духовенства з Тернополя. У молитві численно зібрані віряни дякували Богові за дар віри, за мир і за великих провідників українського народу.

Після Літургії слово до громади виголосив о. Роман Гриджук, який представив життєвий шлях і багатогранну діяльність митрополита Андрея Шептицького. Особливу увагу священник звернув на просвітницьку, економічну та пастирську працю митрополита, його жертовну любов до свого народу та глибоку християнську мудрість.

Завершенням молитовної частини стало освячення Алеї Слави героїв, вихідців із села Сороцьке, які поклали життя за свободу України.

Після молитви відбулася культурно-мистецька частина святкування. Виступили хори та танцювальні колективи Великогаївської громади, які об’єднали дітей, молодь і дорослих у спільному прославленні Бога та української культури. Під час заходу діяла благодійна ярмарка, лотерея та аукціон, організовані з метою збору коштів на потреби військовослужбовців Збройних Сил України. Усіх охочих пригостили смачними стравами, які приготували місцеві господині та польова кухня Тернопільського козацько-десантного рою.

Серед гостей були присутні численні парафіяни й гості з навколишніх сіл. Організатори подякували усім, хто долучився до підготовки та проведення урочистостей, та висловили вдячність Богові і захисникам України за дар миру, який дозволяє молитися, святкувати й пам’ятати.