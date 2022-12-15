У “Приватбанку” злетіли ціни на валюту: скільки тепер просять за долар та євро

Курс готівкового долара у “ПриватБанку” подорожчав на 10 копійок – до 39,80 грн за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні подорожчав на 15 копійок – до 41,75 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,30 грн за дол., євро – 40,75 грн за євро.

Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 39,3.

Ситуація з курсом валют в Україні

Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а на кінець 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Що буде з курсом валют в Україні

Експерти прогнозують, що різких стрибків на валютному ринку найближчими днями не передбачається.

Так, за словами директора департаменту казначейства Cominbank Германа Марченка, до 18 грудня готівковий курс долара в Україні коливатиметься у межах 40-41 грн/дол.

Такої ж думки й банкір Анна Золотько. Вона впевнена, що цього тижня курс долара буде триматися поблизу психологічного рівня.7 грн.