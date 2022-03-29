На базі громадської організації «Баскетбольний клуб «Тернопіль» створено благодійний фонд «Тернопіль», де керівництво клубу, баскетболісти, тренери, вболівальники приймають, сортують, відправляють військовим медикаменти, одяг, засоби особистої гігієни, каремати, бронежилети, каски, рації, ліхтарі, бензопили, лопати та ін. Зокрема, нещодавно зусиллями фонду та небайдужих людей придбано та передано тернопільському біатлоністу Дмитру Підручному, який нині боронить Україну від московських окупантів, два тепловізори.

Щодня робота в БФ «Тернопіль» кипить без зупинок. У хостелі БФ «Тернопіль» надають прихисток усім, хто в одну мить втратив домівку, роботу, місто, а хтось сім’ю… Долі, понівечені війною…

Одними з таких є харків’яни Кирило та Аліна. В Харкові вони займалися музикою, але 24 лютого поруч з їхнім будинком влучила ракета. Перше, що подумали, потрібно втікати, рятуватися, адже Аліна носить під серцем малюка. Так опинилися в Тернополі. У прихистку молодим людям надали усе необхідне, обстежили вагітність, малюк почувається чудово, попри все, що довелося пережити впродовж останнього часу.

Загалом від початку функціонування прихистку тут прийняли близько 1,5 тис. евакуйованих людей. Забезпечують комфорт і чотирилапим членам родин, а також дбають про харчування для домашніх улюбленців. У притулку є холодильник, мікрохвильова піч, постіль, гаряче харчування, душ, WiFi.

Також у БФ «Тернопіль» просять долучатися фінансово до їхньої ініціативи за адресою: м. Тернопіль, вул. Живова, 11.

Також у Тернополі діє благодійний “Твори добро”, який поселяє і опікується сім’ями зі сходу та півдня України.