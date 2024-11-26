Чому депутати Тернопільської облради вдруге «забивали гол у власні ворота? У продовження теми

Шановна редакціє!

Незважаючи на те, що моє звернення до голови Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслава Негоди надруковане 4 вересня 2024 року у вашій газеті «Свобода плюс Тернопільщина» в матеріалі «Чому депутати Тернопільської облради вдруге «забивали гол у власні ворота?» залишилося без жодної реакції Тернопільської ОВА, все ж після відповідного інформаційного запиту надісланого на голову ТОВА 30 жовтня отримано відповідь Тернопільської обласної військової адміністрації.

На моє прохання депутат Тернопільської обласної ради п’ятого скликання, екс-заступник керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Володимир Чубатий погодився прокоментувати відповідь.

Зокрема, як зазначив Володимир Чубатий: «Пан В’ячеслав Негода ухилився від прямої відповіді на пропозицію пана Василя Фіялки щодо внесення Президенту України клопотання щодо ухвалення Верховною Радою України Постанови «Про здійснення Тернопільською обласною військовою адміністрацією, начальником Тернопільської обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а переадресував запит заступнику голови обласної військової адміністрації п. Віктору Устенку.

Зі змісту відповіді пана Устенка на запит випливає, що теперішнє керівництво обласної ради незаконно уклало додаткові договори до контрактів з керівниками закладів охорони здоров’я області щодо продовження терміну їх дії.

Разом з тим, як видається, Тернопільська ОВА не визнає протиправними рішення обласної ради від 04. 07. 2024 р. № 1048 щодо вирішення окремих питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та про звільнення Головка М. Й. з посади голови Тернопільської обласної ради».

Василь ФІЯЛКА,

голова страйкового комітету НВО «ВАТРА» у 1990-1992 роках