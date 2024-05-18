У Польщі жорстоко вбили українця, а потім намагалися спалити

У Польщі тіло українця спершу розрубали сокирою, а потім намагалися спалити у господарській будівлі. 48-річного чоловіка жорстко вбили на фермі у польському селі Рокіцини, що на півночі країни.

Про це повідомив прокурор районної прокуратури у Лемборку Поморського воєводства Патрик Вегнер, передає Хронікерс із посиланням на Wiadomosci.

Попередньо відомо, що чоловіка, який був працівником ферми, буквально розрубали сокирою, а саму ферму підпалили, щоб приховати сліди злочину.

“Українець працював на цій фермі щонайменше кілька місяців. Слідчі досі намагаються з’ясувати, чи отримав він гроші, чи лише їжу та проживання. Відомо, що в нього не було трудового договору”, – пише видання.

Наразі у справі затримані три людини – двоє чоловіків і жінка. Чоловіків звинуватили у вбивстві з особливою жорстокістю та в якості запобіжного заходу взяли під варту строком на 3 місяці. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Жінку звинувачують у ненаданні першої медичної допомоги та приховуванні слідів злочину. Їй загрожує до 5 років ув’язнення.

Які були мотиви цього жорстокого злочину, наразі невідомо.

Прокурор Вегнер підтвердив, що підозрювані у вбивстві вживали алкоголь тієї ночі. Однак він поки що не хоче однозначно стверджувати, чи пив тоді разом з ними українець.