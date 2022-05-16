Дванадцятого травня у м. Почаїв Почаївської ТГ Кременецького району у пров. Шевченка виникла пожежа житлового будинку.

Внаслідок пожежі вогнем знищено житловий будинок на площі 120 м кв., загинуло чотири домашні тварини, інформують в УДСНС у Тернопільській області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 23-го державного пожежно-рятувального поста 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано дві житлові, одну господарську будівлі та будівлю недіючого магазину.