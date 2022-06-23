У червні тернополяни отримали нові значно більші нарахування за воду у своїх платіжках. Виявляється, вступили в дію зміни у схемі нарахування оплати за водопостачання і водовідведення. Відтепер споживач має оплатити не лише за спожиту воду, а й за втрачену, до якої він немає жодного відношення.

До прикладу, сім’я з п’ятьох чоловік, з яких двоє дітей, використала за травень 14 «кубів» води, тобто 2,8 «куба» на чоловіка, а її доведеться згідно платіжки заплатити ще за 3,3 «куба» втраченої по якихось причинах води. Ви тільки собі уявіть: лише одна родина у багатоквартирному будинку має заплатити за 3 300(!) літрів води, якою вона по факту не користувалася. Чому «косяки» організацій, які продають воду споживачам та беруть кошти за обслуговування мереж поклали на простих мешканців, які й так через військовий стан ледь зводять кінці з кінцями?

Ось як пояснили дану ситуацію і Тернопільській міській раді та її комунальному підприємству «Тернопільводоканал».

«З 1 травня в Україні вступили в дію зміни у схемі оплати за водопостачання та водовідведення, адже запрацював Закон «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», згідно з яким мешканці багатоповерхівок оплачуватимуть також за внутрішньобудинкові втрати води. Відповідно до Закону, споживачі повинні оплатити за всю воду, яка подана на будинок. Якщо виникає різниця між розходом облікованим загальнобудинковим лічильником і тим, що спожили абоненти у будинку, то ця різниця (небаланс) розподіляється між усіма споживачами цього будинку або між тим, хто немає індивідуальних лічильників.

– З червня споживачі, які проживають в багатоквартирних будинках, отримали рахунки, де вже по-новому застосовано норми законодавства щодо проведення нарахувань з врахуванням показників комерційного вузла обліку. Рахунки за травень споживачі отримали з врахуванням показників загальнобудинкового лічильника», – пояснює директор КП «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.

Тож відтепер весь об’єм води, який заходить у багатоквартирний будинок, будуть оплачувати власники/співвласники цього будинку. Тобто, якщо у будинку є втрати води, наприклад у підвальних приміщеннях, мешканці будинків будуть сплачувати за ці витрати також. А не лише за воду, яку вони використовують у власних квартирах.

Щодо нарахувань, то вони будуть проводитися наступним чином: якщо власник квартири використав за місяць 5 м. куб води (відповідно до особистого лічильника), то його частка за втрату води у будинку є пропорційно меншою, ніж власника іншої квартири, який використав 10 м. куб води. І пропорційно більшою від частки власника квартири, який використав 2 м. куб води.

Тож фіксованої ставки немає, а оплата буде залежати від того, скільки власник квартири спожив води за індивідуальним лічильником і від того, скільки було втрачено води у будинку.

Щоб не переплачувати за «втрачену» воду, балансоутримувачі, ОСББ та приватні обслуговуючі організації (колишні ЖЕКи) повинні слідкувати за станом мереж і вчасно усувати пошкодження.

У КП «Тернопільводоканал наголошують також, що якщо споживач тимчасово не проживає у помешканні через військові дії в Україні, незважаючи на це, потрібно подавати показники. В іншому випадку буде проведення нарахування по середньому споживанню за попередні 12 місяців, але не довше трьох місяців. Якщо на четвертий місяць показників не подано, абонента прирівняють до того, в якого відсутній індивідуальний лічильник».

Отримати додаткову інформацію споживачі можуть за телефонами: (0352) 519751, (0800) 354357, (0800) 509909.