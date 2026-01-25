25.01.2026 08:00

У Підгаєцькій громаді проводять плановий відстріл хижих тварин

Мешканців просять бути обережними та утриматися від перебування в лісових зонах

25.01.2026

Яровий Роман

Тернопільщина, Новини, Події

У Підгаєцькій громаді 24–25 січня проводять плановий відстріл хижих тварин. Про це повідомили у Підгаєцькій міській раді.

За інформацією органу місцевого самоврядування, захід здійснює районна організація Українського товариства мисливців і рибалок. Відстріл відбуватиметься на території мисливських угідь громади відповідно до чинних правил ведення мисливського господарства.

У міській раді зазначають, що такі заходи спрямовані на регулювання чисельності хижих тварин, а також на зменшення ризиків для дикої фауни, птахів і домогосподарств, розташованих поблизу лісових масивів.

«У ці дні мисливці працюватимуть у визначених ділянках лісу та полів. Просимо жителів громади бути уважними та утриматися від зайвого пересування у глибині лісових зон», — йдеться у повідомленні міської ради.

Мешканців Підгаєцької громади закликають врахувати цю інформацію з міркувань особистої безпеки та планувати свої маршрути з урахуванням проведення відстрілу.

