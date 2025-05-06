У пенсіонерки з Тернопільщини правоохоронці знайшли пістолет

У помешканні 66-річної жінки оперативники Чортківського райуправління поліції знайшли перероблений пістолет. Жительці Борщова загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, повідомляють у поліції області.

За словами працівників поліції, ще на початку березня вони отримали інформацію про те, що в будинку місцева жителька може зберігати заборонені речі. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці знайшли перероблений сигнальний пістолет марки «Ekol P29 Rev II”. Жінка каже, що зброю знайшла, але коли та де, не зізнається. Пістолет поліцейські вилучили та направили на експертизу.

Згідно з висновками експерта, сигнальний пістолет є короткоствольною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби.

Вирішується питання про оголошення жінці підозри відповідно до частини 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.