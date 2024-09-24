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У парках Тернополя розпочались роботи з видалення сухостійних дерев 23 вересня 2024

24.09.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі з 23 вересня розпочинаються роботи з видалення сухостійних дерев у Старому парку.

Під час щорічних обстежень зелених насаджень були виявлені аварійні дерева, що становлять загрозу для мешканців та інфраструктури міста, повідомили у міській раді. В основному це великі дерева, які перебувають у пошкодженому стані або мають значні ознаки старіння.

Видалення дерев буде проводитись спеціалізованою організацією. Згодом на місці видалених дерев висадять нові саджанці.

Закликаємо мешканців з розумінням поставитись до цих заходів, які є важливою частиною збереження та відновлення зелених насаджень міста, забезпечення безпеки і комфорту всіх жителів Тернополя.

Теги: парки Тернополя, сухі дерева

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