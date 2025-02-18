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У парках Тернополя обрізають аварійні дерева

18.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У парках імені Тараса Шевченка та Національного Відродження у Тернополі 18 лютого працівники комунальних служб здійснюють видалення аварійних дерев.

“Роботи проводяться відповідно до чинних норм та з дотриманням правил безпеки. Згідно з висновками комісійного обстеження, видаляють сухостійні дерева, які уражені хворобами або становлять загрозу для відвідувачів. Просимо мешканців врахувати можливі тимчасові незручності під час проведення робіт.,” – інформують у міській раді.

У парках Тернополя проведуть видалення аварійних та сухостійних дерев

Джерело: ТМР

Теги: парк Тараса Шевченка, аварійних та сухостійних дерев, Тернопіль, парк Національного відродження

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