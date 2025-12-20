У освітньому артпросторі Ліра відбулася цікава зустріч

Синергія освіти та мистецтва: Батьківський актив школи-ліцею №6 зустрівся в артпросторі «ЛІРА».

Освітній артпростір «ЛІРА» став майданчиком для конструктивного діалогу між адміністрацією школи та батьківською громадою. Днями тут відбулися збори голів батьківських комітетів класів Тернопільської школи-ліцею №6 імені Назарія Яремчука.

Зустріч пройшла за участі директора школи Олександра ОСТАПЧУКА, який спільно з представниками батьківських комітетів обговорив актуальні організаційні, навчальні та виховні питання. Такий формат взаємодії у неформальній, творчій атмосфері артпростору сприяв відкритості та пошуку нових рішень для покращення освітнього процесу в умовах сучасних викликів.

Засновниця артпростору «ЛІРА» Лариса РИМАР презентувала присутнім концепцію закладу, яка базується на гаслі «Відновлення через мистецтво!». Вона наголосила, що в нинішні часи надзвичайно важливо підтримувати своє ментальне здоров’я, і мистецтво є одним із найефективніших інструментів для цього.

Пані Лариса розповіла про широкі можливості, які «ЛІРА» відкриває як для дітей, так і для дорослих: опанування музичних інструментів та вокалу; розвиток художніх здібностей та участь у майстер-класах; отримання нових навичок, що сприяють емоційному розвантаженню та впевненості.

Перед батьками виступили також фахівці артпростору, які детально розповіли про свої напрямки роботи та поділилися досвідом того, як творчі заняття допомагають дітям і дорослим краще концентруватися, розвивати креативність та долати тривожність.

Окремим зворушливим моментом зустрічі стала розповідь Лариси РИМАР про нещодавній візит до «ЛІРИ» легендарної постаті — письменника та громадського діяча Володимира ШОВКОШИТНОГО. Вона поділилася враженнями від спілкування з людиною, яка стояла у витоків української незалежності.

На знак зміцнення співпраці та популяризації якісної літератури серед молоді, Лариса РИМАР подарувала школі-ліцею №6 добірку книг видавництва «Український пріоритет», яке очолює Володимир ШОВКОШИТНИЙ. Ці видання, що мають на меті глибокий аналіз української історії, стануть цінним доповненням до бібліотечного фонду школи та допоможуть учням краще пізнати своє коріння.

Зустріч завершилася на позитивній ноті, підтвердивши, що об’єднання зусиль школи, батьків та громадського сектору є запорукою гармонійного розвитку та психологічної стійкості підростаючого покоління.