У одній із громад Тернопільщини завтра почнеться відстріл хижих тварин

27-28 грудня районна організація УТМР проводитиме плановий відстріл хижих тварин на території мисливських угідь Підгаєцької громади на Тернопільщині.

Про це повідомили у Підгаєцькій громаді.

“Захід здійснюється відповідно до встановлених правил ведення мисливського господарства та з метою регулювання чисельності хижих тварин, щоб зменшити ризики для диких тварин, птахів, а також для домогосподарств, розташованих поблизу лісових масивів.

У ці дні мисливці працюватимуть у визначених ділянках лісу та полів.

Просимо всіх жителів, які можуть перебувати в цих місцях, бути уважними, утриматися від зайвого пересування у глибині лісових зон”, – йдеться у повідомленні.

Жителів громади просять врахувати цю інформацію для власної безпеки.