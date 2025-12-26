26.12.2025 22:07

У одній із громад Тернопільщини завтра почнеться відстріл хижих тварин

26.12.2025

Ірина Нова

27-28 грудня районна організація УТМР проводитиме плановий відстріл хижих тварин на території мисливських угідь Підгаєцької громади на Тернопільщині.

Про це повідомили у Підгаєцькій громаді.

“Захід здійснюється відповідно до встановлених правил ведення мисливського господарства та з метою регулювання чисельності хижих тварин, щоб зменшити ризики для диких тварин, птахів, а також для домогосподарств, розташованих поблизу лісових масивів.

У ці дні мисливці працюватимуть у визначених ділянках лісу та полів.
Просимо всіх жителів, які можуть перебувати в цих місцях, бути уважними, утриматися від зайвого пересування у глибині лісових зон”, – йдеться у повідомленні.

Жителів громади просять врахувати цю інформацію для власної безпеки.

