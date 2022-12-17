У обігу з’явиться нова банкнота номіналом 100 гривень

Вже на День Святого Миколая (19 грудня) в обігу з’явиться оновлена 100 гривнева банкнота. Не буде нового дизайну, кольору чи ще чогось. Просто зміниться підпис, там буде автограф голови НБУ Андрія Пишного. Сама купюра зразка 2014 року.

Це був давно запланований та узгоджений випуск грошей. Час від часу для нормального забезпечення готівкового обігу необхідно виготовити нову партію гривень, щоб поповнити дефіцит.

Паперові гривні окрім звичайного зносу, можуть порватись чи бути пошкодженими у різний спосіб. Тоді НБУ запроваджує заходи для вилучення з обігу склеєних, забруднених, пошкоджених гривень та випускає в обіг нові.

Оскільки на гривнях згідно із чинним законодавством має стояти підпис керівника Нацбанку, що обіймає посаду на час випуску грошей, то цього року автограф буде змінено. Інші банкноти не втратять своєї платоспроможності. Ними можна розраховуватись у всіх магазинах та установах.

Тому, коли вам до рук у третій декаді грудня потрапить 100 гривень із новим підписом, не треба вважати, що це підробка.

Це нова готівка, яку випустили на заміну старій. Усі ті характеристики, що присутні на банкнотах минулих поколінь залишаться на цій купюрі (магнітна стрічка, видавлений знак тощо).

У новому 2023 році поетапне вилучення зношених банкнот продовжиться. НБУ вже віддав необхідні розпорядження, щодо 5, 10, 20 та 100 гривень, які були випущенні в обіг у період з 2003 до 2007 років.

Дрібні паперові гривні замінять на металеві. А банкноти номіналом 20 грн та 100 грн на нові паперові. Тому, якщо маєте пошкоджену готівку, можна віднести її до банків та замінити на нову у 2023 р.