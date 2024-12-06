У Неділю Блаженніший Святослав інтронізує у Тернополі нового архиєпископа

У неділю, 8 грудня, Глава і Отець УГКЦ Блаженніший Святослав прибуде в Тернопіль та здійснить Чин інтронізації нового архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Теодора Мартинюка.

Архиєрейська Літургія за участю Апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса, членів Синоду єпископів УГКЦ розпочнеться об 11.00 в Архикатедральному Соборі Тернополя. Про це повідомили у Тернопільсько-Зборівській архиєпархії УГКЦ.

Як повідомлялося раніше, 17 жовтня 2024 року у Ватикані повідомлено про те, що Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав за згодою Синоду прийняв зречення з урядів трьох архиєреїв, які досягли 75-річного віку.

На їхні місця призначено нових правлячих єпископів. Власне, теперішнього архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василя Семенюка наслідує єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Теодор Мартинюк.

Довідка

Владика Теодор Мартинюк народився 1 лютого 1974 року в с. Дора Надвірнянського району Івано-Франківської області. У 1993 році вступив до Свято-Успенської унівської лаври Студійського уставу, де в 1997 році отримав малу схиму. Богословську освіту здобув у Люблінському католицькому університеті. Канонічне право вивчав у Римі: східне канонічне право — у Папському східному інституті, а юриспруденцію — у Папському Григоріанському університеті. Крім цього, студіював французьку мову в Парижі.

Священничі свячення отримав 20 січня 2000 року з рук владики Юліана Ґбура, єпарха Стрийського. У 2010–2015 роках був ігуменом Свято-Успенської унівської лаври, викладав східне канонічне право в Папському східному інституті та служив заступником голови Ради вищих настоятелів чоловічих інститутів богопосвяченого життя УГКЦ.

12 березня 2015 року був призначений єпископом-помічником Тернопільсько-Зборівської архиєпархії та титулярним єпископом Мопти. Єпископська хіротонія відбулася 22 травня 2015 року в Зарваниці. Головним святителем став Отець і Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, а співсвятителями — архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василь Семенюк та єпископ-помічник Львівської архиєпархії Венедикт Алексійчук.