27 серпня від травм, отриманих у ДТП, загинув депутат Тернопільської обласної ради від фракції ВО «Свобода», заступник директора аеропорту, волонтер, доброволець територіальної оборони Іван Мурин. Йому було тільки 38 років.



Він почув звук вибуху. Подумав – у когось вистрелило колесо. Глипнув у дзеркало – аварія. Розвернувся. Врапт комусь потрібна допомога.

«Під’їжджаю, бачу – лежить Іванів мотоцикл. Як? Ще кілька хвилин тому ми разом пили каву в аеропорті. Я виїхав на кілька хвилин раніше від нього», – пригадує тернополянин Володимир Кулак.

Йому важко говорити. А ще важче усвідомити, що його доброго друга, побратима, колеги Івана Мурина більше немає. Вже понад дев’ять днів…

«Здається, ось зараз задзвонить мобільний і почую його голос, – каже очільник Тернопільської обласної організації ВО «Свобода», депутат обласної ради Олег Сиротюк. – Мовчить телефон. Як же це могло трапитися? Чому саме з ним і саме зараз? Не на передовій, куди нещодавно возив волонтерку, не в самісінькому пеклі, а фактично на в’їзді в Тернопіль?»

Аварія сталась близько опівдня. На Підволочиській трасі неподалік Смиківців зіткнулися «Volkswagen» та мотоцикл марки «Kawasaki».

«З’їжджаючи з траси на стоянку, мікробус перегородив дорогу. Іванові нікуди було діватися. Його мотоцикл з усієї сили врізався в правий бік буса, – розповідає Володимир. – Він ще дихав, коли приїхала «швидка». В обласній лікарні одразу поклали на операційний стіл. Але травми виявились несумісними зі життям».

Водій «Volkswagen» зостався неушкодженим. Триває слідство. Та хіба є покарання за сльози матері, двох осиротілих донечок, дружини, сестри? Вони бачилися напередодні трагедії. Чи могли подумати, що востаннє обіймають свого найріднішого, чують його голос.

«Іван з дитинства був на «ти» з технікою. Часто згадував, як вони з батьком ремонтували «Запорожець», – зауважує тернополянин Володимир Варчак. – Був механіком від Бога. Міг вдихнути в будь-яку машину друге життя. Від початку повномасштабної війни постійно шукав-ремонтував-переробляв транспорт для фронту. Відвозив та їхав за іншим. Знав, наскільки авто потрібні бійцям». «Ех, друже, без тебе так багато речей вже не матиме змісту, – зітхає солдат 49-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ «Карпатська січ», очільник БФ «Міжнародний фонд добрих людей» Ігор Костюк. – Тисячі кілометрів спільних поїздок для добрих справ… Коли я був за кермом – ти не міг спокійно спати, бо казав, що я шалений, коли їхав ти – я спав спокійно…»

Іван Мурин був дуже уважним, обережним й досвідченим водієм. Зазвичай користувався авто, а на мотоциклі їздив здебільшого у вихідні. Так і тієї суботи. До аеропорту приїхав на авто, а звідти – рушив на мотоциклі до Тернополя. Не доїхав…