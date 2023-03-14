У населених пунктах Тернопільщини вимикатимуть світло для проведення ремонтних робіт на електорлініях

Виконання вищеописаних робіт неможливе без тимчасового знеструмлення електрообладнання та мереж.
Тривалість відключення, кажуть в обленерго, може бути різною та залежатиме від складності робіт та інших технічних факторів. Електроенергію ввімкнуть при першій можливості.
“Енергетики намагаються якомога швидше виконати заплановану роботу, адже розуміють, що будь-яке відключення електроенергії, навіть короткотривале, спричиняє незручності споживачам. При формуванні плану відключень передбачається запас часу на випадок непередбачуваних ситуацій”, – підкреслили у ВАТ.
В обленерго просять вибачення за тимчасові незручності та нагадують, що такі заходи необхідні для запобігання аварійних ситуацій в мережах.
Ознайомитись із переліком запланованих відключень можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.