14.03.2023 09:51

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У населених пунктах Тернопільщини вимикатимуть світло для проведення ремонтних робіт на електорлініях

14.03.2023

Ірина Нова

21

Тернопільщина, Новини, Події, Громади Тернопільщини

Поширити:

За інформацією ВАТ «Тернопільобленерго» зараз відбувається капітальний та поточний ремонт електрообладнання, проводиться чистка трас ліній електропередачі.

Виконання вищеописаних робіт неможливе без тимчасового знеструмлення електрообладнання та мереж. 

Тривалість відключення, кажуть в обленерго, може бути різною та залежатиме від складності робіт та інших технічних факторів. Електроенергію ввімкнуть при першій можливості.

“Енергетики намагаються якомога швидше виконати заплановану роботу, адже розуміють, що будь-яке відключення електроенергії, навіть короткотривале, спричиняє незручності споживачам. При формуванні плану відключень передбачається запас часу на випадок непередбачуваних ситуацій”, – підкреслили у ВАТ.

В обленерго просять вибачення за тимчасові незручності та нагадують, що такі заходи необхідні для запобігання аварійних ситуацій в мережах.

Ознайомитись із переліком запланованих відключень можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.

 

 

Теги: Тернопільська область, новини, події, Важливо, вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах