У населених пунктах Тернопільщини вимикатимуть світло для проведення ремонтних робіт на електорлініях

За інформацією ВАТ «Тернопільобленерго» зараз відбувається капітальний та поточний ремонт електрообладнання, проводиться чистка трас ліній електропередачі.

Виконання вищеописаних робіт неможливе без тимчасового знеструмлення електрообладнання та мереж.

Тривалість відключення, кажуть в обленерго, може бути різною та залежатиме від складності робіт та інших технічних факторів. Електроенергію ввімкнуть при першій можливості.

“Енергетики намагаються якомога швидше виконати заплановану роботу, адже розуміють, що будь-яке відключення електроенергії, навіть короткотривале, спричиняє незручності споживачам. При формуванні плану відключень передбачається запас часу на випадок непередбачуваних ситуацій”, – підкреслили у ВАТ.

В обленерго просять вибачення за тимчасові незручності та нагадують, що такі заходи необхідні для запобігання аварійних ситуацій в мережах.

Ознайомитись із переліком запланованих відключень можна на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі Планові відключення.