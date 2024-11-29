У НАБУ “по хабару” все погано? Антикорупційники вже звинувачують Головка у недекларуванні батьківської квартири

21 листопада в квартирі колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка відбулися обшуки.

Сайт «Тернополяни», який за головування Михайла Йосифовича в обласній раді неодноразово отримував замовлення на висвітлення від цієї установи, після його затримання влітку 2023 року вчергове узявся «мочити» колишнього роботодавця, пише Politerno.

За даними цього ресурсу, «близько 20 озброєних правоохоронців зайшли у 4-поверхову квартиру з надбудовою Михайла Головка на Новому Світі». Також видання зазначає, що, дослівно: «причина такого візиту – саме дана нерухомість, якою володіє Головко – два поверхи та його батьки також два поверхи». Зазначається, що Михайло Головко не вказав про це у своїй декларації.

Вочевидь «Тернополяни» отримали чергову вказівку від замовника «політичного знищення» Михайла Йосифовича – Сергія Надала – вигадати пасквіль про колишнього близького товариша редактора цього сайту.

Своєю чергою редакція Politerno підкреслює, що у нас немає бажання адвокатувати ексголову облради, але заради справедливості ми хочемо розставити все по своїм місцям та проаналізувати зазначені події.

Адже нова підозра щодо недекларування більш ніж красномовна.

Ми розуміємо, що сайт «Тернополяни» звик писати вигадані його замовниками історії, та все ж журналістика не має нічого спільного з фантастичними романами. Пора вже власнику цього сайту припинити заради наживи «травити» тернополян фейками та маніпуляціями.

Отже, за даними Politerno, по-перше, сім’ї Михайла Головка та його батькам належать суміжні квартири, які, до слова, з’єднані між собою окремим входом. Немає там і чотирьох поверхів, про які написано. Над батьківською квартирою знаходиться ще один неповний поверх в технічному приміщенні та вже відомий тернополянам спортзал на даху. Про нього писали ЗМІ. Politerno поспілкувалося із одним з сусідів пана Головка й дізналося, що добудова мансарди була погоджена з жителями під’їзду, які мають до неї доступ.

По-друге, квартира батьків Михайла Йосифовича не належить колишньому чиновнику і тому він не повинен був її вказувати у декларації. Це окреме нерухоме майно, зі своїми метрами та усією необхідною документацією, яке було придбане на два роки раніше від синівського. Воно належить батькам пана Михайла. Слід зазначити, що батьки колишнього голови Тернопільської облради на даний час проживають у США.

Саме через батьківську квартиру 25 листопада до вже підозрюваного з боку НАБУ Михайла Головка з обшуком прийшли працівники бюро. За нашими даними, в цей час у Києві триває судовий процес у справі, що прогриміла на усю Україну, коли Михайла Головка затримали нібито на хабарі.

Для чого НАБУ приходити до голови обласної ради з такою абсурдною підозрою? Ну не розгнівала ж їх фотографія на сторінці Михайла Йосифовича з демонстрацією підтримки Дональда Трампа?

За даними нашої редакції, у сторони обвинувачення не «клеїться» справа. Посада Михайла Головка не передбачала вирішення питань, щодо яких до нього звернувся керівник компанії «Авакс-Проф». В процесі судового дослідження обставин справи все більше ознак вказує на те, що Олександр Ярмоленко просто нав’язувався Головкові, в той час як Володимир Труш, якого, власне, і вели правоохоронці, зліг на лікарняний.

Схоже у НАБУ нервують, а тому з’являються недолугі підозри про недекларування батьківської квартири. Навіть з встановленим фактом проходу між квартирами – це нічого детективам не дає. Є безліч прикладів, коли навіть просто сусіди об’єднують квартири спільними дверима.

А тим часом суддя Тернопільського окружного адміністративного суду Петро Баб’юк (син відомої в Тернополі «свободівки» та керівниці коледжу) став на сторону Тернопільської обласної ради у справі про поновлення Головка на посаді.

В цей самий час Верховний суд приступив до розгляду касаційної скарги обласної ради на відому жителям Тернопільщини апеляцію, що встановила незаконність рішення обласної ради щодо все того ж звільнення пана Головка.

Отже, цікаво розгортаються події. Вірогідно ми станемо свідками, нехай і нетривалого, та все ж повернення Михайла Головка на посаду голови обласної ради. Та й у справі про хабар все більше ознак провалу обвинувачення. Запасаємося попкорном…