У Музеї-майстерні в Теребовлі відкриють першу звукову інсталяцію

У Музеї-майстерні в Теребовлянській громаді на Тернопільщині готують до відкриття інтерактивний стенд про цитру Євгена Купчинського. Повідомили про подію на сайті Українського кризового медіа-центру.

Музичний інструмент, який належав цьому відомому композитору, священнику, віртуозу-цитристу, сьогодні – серед експонатів музею.

Незабаром кожен відвідувач зможе почути чарівні звуки цитри та дізнатись про її власника, котрий виступав на одній сцені зі славетною Соломією Крушельницькою. Це буде перший експонат, доповнений звуковим записом, а в планах – створення ще декількох.

“Музей-майстерня став важливою складовою культурно-туристичного напрямку нашої громади, – каже Теребовлянський міський голова Олег Продан. – Його розвиток не тільки покращує наш імідж, а й додає надходжень до місцевого бюджету. Нові експозиції в майбутньому приваблять більшу кількість туристів, а також будуть цікавими внутрішньо переміщеним особам, які у нас оселилися. Ми дуже цінуємо той досвід, який отримали від міжнародних партнерів з Програми DOBRE”.

У 2017 році місцевий історико-краєзнавчий музей реорганізували в Музей-майстерню. Завдяки Програмі USAID DOBRE реконструювали приміщення закладу, згодом почали залучати й інші проєкти міжнародної підтримки, наповнили музей цікавими експонатами та розвивають його далі.

“Мені пощастило працювати з командою, яка починала перетворення музею, а потім – і очолити його, – розповідає директор Теребовлянського Музею-майстерні Ярослав Ярошевський. – Цікавим елементом реорганізації музею стало доповнення майстернею, в якій кожен може власноруч виготовити сувенір та забрати його з собою на згадку. Працівниці музею Христина Гайдан та Лілія Соха постійно впроваджують нові майстер-класи для дітей та дорослих. Робота майстерні приваблює багато відвідувачів та приносить музею значну частину прибутку. Саме ці кошти ми зараз використовуємо для вдосконалення наших експозицій, створення інтерактивних стендів”.

Торік працівники музею створили стенди про Теребовлянську ратушу, на яких можна погортати фото різних періодів її існування.

Розпочали роботу над інтерактивним родинним деревом князя Василька Теребовельського, де можна дізнатись про його родичів, які були королями чи королевами європейських держав, та про всіх його предків.

Музей-майстерня, як частина Програми стратегічного та економічного розвитку Теребовлянської громади, від початку реорганізації зосередив свою роботу в напрямках туризму, культури, освіти та професійної орієнтації молоді.

У грудні, до Дня Святого Миколая, в Музеї-майстерні відкрили виставку іграшок легендарної Теребовлянської фабрики ялинкових прикрас, новорічних і різдвяних листівок та марок із різних країн світу.

Для відвідувачів команда музею також провела ряд цікавих майстер-класів із виготовлення святкових листівок із фетру, випічки пряників, виготовлення свічок, розпису підсвічників та миловаріння. На території музею можна придбати сувеніри місцевого Туристично-інформаційного центру.

Такий маркетинг сприяє промоції місцевого бізнесу, а отже – й збільшенню надходжень до бюджету громади. А команда Програми DOBRE консультувала виконавців проєкту щодо налагодження співпраці між місцевим бізнесом та державними структурами.

“У Теребовлі є багато місцевих лідерів, які й рухають позитивні зміни в своїй громаді, – каже координатор проєктів та програм із місцевого економічного розвитку Програми USAID DOBRE Віталій Юрків. – Вони комплексно підійшли до співпраці з партнерами, в тому числі з Програмою DOBRE. І що важливо, концентрують отриману допомогу саме там, де вона потрібна. Бо здатність громади ефективно управляти доступними їй ресурсами дуже важлива для подальшого розвитку започаткованих проєктів. Проєкти, реалізовані в Теребовлянській громаді, демонструють сталість: всі вони передбачають доходи від операційної діяльності. І також наповнюють місцевий бюджет”.

Тривала історія партнерства Програми агентства США з міжнародного розвитку «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) та Теребовлянської громади – яскравий приклад ефективного партнерства.

За час цієї співпраці в Теребовлянській громаді проведено близько двох десятків навчально-тренінгових кампаній, у тому числі навчальних візитів для представників із інших громад. Окрема велика увага фахівцями DOBRE приділена навчанню старост громади, а також роботі з уже сформованим молодіжним консультативно-дорадчим органом – Молодіжною міською радою.

За інформаційно-технічної підтримки партнерів DOBRE на офіційному сайті Теребовлянської громади свого часу запрацювали дві додаткових платформи: система електронних петицій та платформа «Громадський бюджет».

Експертну підтримку партнерів програми отримала й розробка стратегічного плану розвитку громади, плану місцевого економічного розвитку, плану покращення послуг.

Загалом, за підтримки Програми DOBRE в Теребовлянській громаді втілено цілий ряд цікавих проєктів.