У МОЗ розповіли про особливості та підступність вірусу “Кракен”

Новим підвид штаму “Omicron” XBB.1.5, або “Кракен” має певні імунологічні та вірусологічні особливості. Він передається набагато швидше й більше йде від імунної відповіді.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Кузін під час брифінгу, передає УНН.

“Стосовно саме його (нового підвиду штаму „Omicron“ XBB.1.5 — ред.) особливостей, то специфічних симптомів в нього немає й він протікає як звичайна короновірусна інфекція. Але є певні імунологічні та вірусологічні особливості. Цей підвид є таким, який найбільш ефективно уходить від імунної відповіді. Він має підвищену тенденцію до швидкості передачі, тобто передається він в середньому на 8% більше, аніж середньостатистичний Омікрон”, — розповів Кузін.

Кузін зазначив, що наразі немає переконливих доказів, того що він може перетікати у важкій формі, бути більш агресивним та викликати більші показники смертності. Проте наукові дослідження продовжуються.

Нагадаємо, що в Україні вже зареєстровано перший випадок захворювання на цей підвид Омікрона.