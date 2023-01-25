Новий штам коронавірусу “Кракен” вперше зафіксували в Україні

Перший випадок зараження новим видом коронавірусу “Кракен” (XBB.1.5). Інфекцію виявили у мешканця Сумської області.

У порівнянні з попередніми штамами, новий вид COVID-19 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

Заразніше “Омікрона” і вражає тих, хто перехворів: що потрібно знати про новий штам “Кракен”

Про те, що це за штам, і чим він небезпечний, розповів лікар загальної практики — сімейний лікар з Надвірної Михайло Цюрак.

“Штам «Кракен» є наслідком злиття двох різновидів штаму “Омікрон”. Цей варіант є дуже заразним через надзвичайно високу активність зв’язування вірусу з клітинами людини (аналогія з міфічним Кракеном, який щупальцями обплутує свою жертву). ВООЗ офіційно визнала його заразнішим за “Омікрон”, — пише медик.

За його словами, симптоми захворювання, викликані новим штамом, ті ж самі, що й при «Омікроні», а перебіг хвороби зазвичай легких. Але річ у тому, що «Кракен» навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду.

Захист від «Кракена» мають лише вакциновані — за умові наявності мінімум однієї бустерної дози (якщо вакцинувалися першими двома дозами більше 6 місяців тому).