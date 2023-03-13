У міській раді розповіли про завершення опалювального сезону в Тернополі

За його словами, температура ще коливається. Подачу тепла припинять, коли цей процес стабілізується.

“З прогнозів, які ми бачимо на найближчий тиждень, потепління буде навіть до +15 в окремі дні. Одночасно, буде декілька днів, коли температура буде опускатись до 0, особливо в нічний період.

Припиняти подачу теплоносія зараз не можна, але тільки будуть стабільні температури, ми відразу будемо виключати систему централізованого теплопостачання, але залишати гарячу воду”, – зазначив Стемковський в ефірі програми “Наше місто Тернопіль”.