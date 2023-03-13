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У міській раді розповіли про завершення опалювального сезону в Тернополі

13.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський розповів, чи вплине потепління на завершення опалювального сезону.

За його словами, температура ще коливається. Подачу тепла припинять, коли цей процес стабілізується.

“З прогнозів, які ми бачимо на найближчий тиждень, потепління буде навіть до +15 в окремі дні. Одночасно, буде декілька днів, коли температура буде опускатись до 0, особливо в нічний період.

Припиняти подачу теплоносія зараз не можна, але тільки будуть стабільні температури, ми відразу будемо виключати систему централізованого теплопостачання, але залишати гарячу воду”, – зазначив Стемковський в ефірі програми “Наше місто Тернопіль”.

Теги: Тернопіль, ТМР, опалювальний сезон, суспільство

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