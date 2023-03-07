У матері-одиначки з Тернопільщини забрали соціальну допомогу та оштрафували

У Тернопільській області судили самотню матір, яка приховала від органів соціального захисту те, що вона працювала на роботі, заради соціальної допомоги на дітей.

Про це йдеться у вироку Бережанського райсуду, пише Галас.

Жінка кілька років незаконно отримувала соціальну допомогу, приховуючи, що вона працює.

П+На суді підозрювана розповіла, що вона, бажаючи отримувати матеріальну допомогу на дітей, як малозабезпечена сім`я та одинока матір, звернулася в управління соціального захисту за призначенням соціальної допомоги та, подаючи декларацію, вказала недостовірні відомості щодо отриманого нею доходу, а саме: не вказала про наявність у неї заробітної плати, яку вона отримувала в ПАТ «Кредобанк», де вона працювала на посаді асистента адміністративного сектору в одному із відділень у м.Тернопіль, а тому вона визнає, що внаслідок її неправомірних дій їй було зайво нараховані та виплачені грошові кошти на загальну суму 88 243,27 грн.

У вчиненому вона щиро кається, просить суд при обранні міри покарання врахувати її важке матеріальне становище, що вона в даний час є не працевлаштована та перебуває у Центрі зайнятості як безробітна, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні двоє малолітніх дітей, яких утримує одна та, незважаючи на вказане, у добровільному порядку вже частково відшкодувала заподіяну нею шкоду, а тому, враховуючи зазначене, просила застосувати до неї можливу мінімальну міру покарання.

Загалом жінка отримали від держави 88 243,27 грн.допомоги, частину з якої вона вже повернула.

Суд визнав жінку винною та оштрафував на 1 700 грн.