31.01.2023 20:31

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У лютому Землю накриють вісім магнітних бур

31.01.2023

Ірина Нова

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Новини, Здоров`я, Україна, Погода

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У когось вони спричиняють дратівливість та пригнічений настрій, біль у суглобах, головний біль і порушення сну, порушення в роботі серцево-судинної системи, підвищення чи зниження тиску, а в когось – загострення хронічних хвороб.

Щоб заздалегідь подбати про своє самопочуття, запам’ятайте наступні дати:

1–2 лютого – слабка магнітна буря. Може виникати безпричинна депресія, підвищуватися тиск.

5 лютого – потужна магнітна буря. Потрібно уникати важкої праці. Загострення хронічний хвороб, порушення в роботі серцево-судинної системи.

6 лютого – незначні магнітні коливання. Може боліти голова і виникнути безсоння.

7–8 лютого – магнітна буря середньої інтенсивності. Варто дотримуватися правильного харчування та проводити якомога більше часу на свіжому повітрі.

10 лютого – сильна магнітна буря. Варто уникати конфліктів і бути уважним за кермом. У багатьох людей може бути підвищення чи зниження тиску.

14–16 лютого – слабка магнітна буря. Метеозалежним людям рекомендується більше відпочивати.

22–23 лютого – незначні магнітні коливання. Можуть виникати апатія та тривога.

28 лютого – слабка магнітна буря. Можливі дратівливість та біль у суглобах.

 

Теги: погода, новини, магнітні бурі, цікаво, здоров'я

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