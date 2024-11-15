У листопаді потрібно замочити цибулю в цьому розчині: ось навіщо так робити

Посадка озимої цибулі під зиму, якщо погода дозволяє, триває до пізньої осені. Городники зі стажем радять сіянку перед посадкою замочити. Навіщо це робити, у чому замочувати – розповідє УНІАН.

Як і на скільки замочувати цибулю перед посадкою

Замочування цибулі перед посадкою роблять не всі, але ті, хто не полінувався і хоч раз замочив її, стверджують, що озима цибуля виростає здоровою і набагато більшою. Що це дає? Такий “трюк” допомагає знезаразити цибулинки, після цього вони менше страждають від захворювань і шкідників.

Є кілька варіантів, як підготувати цибулю до посадки на зиму.

Зола

Один з найпопулярніших способів – він і знезаражує, і виступає як підживлення.

Для цього склянку золи розводять у половині відра води (5 л). У цьому розчині посадковий матеріал замочують на 10 хвилин.

Харчова сода

1 ст. л. соди розчиняють у відрі води (10 л). У розчині цибулю тримають 15 хвилин.

Марганцівка

Обробка цибулі перед посадкою марганцівкою також дозволяє захистити її від низки захворювань.

Замочити сіянку потрібно в насиченому розчині маганцівки. У ньому цибулю досить потримати 5 хвилин.

Важливо: не потрібно замочувати озиму цибулю перед посадкою надовго, оскільки цибулинки почнуть “прокидатися”, проростуть завчасно і можуть загинути від холоду. Завдання осіннього замочування – просто дезінфекція.

Раніше ми розповідали, коли садити цибулю на зиму в листопаді 2024 року за місячним календарем – найсприятливіші дні.