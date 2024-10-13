У Львівському ліцеї імені Героїв Крут вперше відбувся Фестиваль військово-патріотичного мистецтва

Напередодні Дня захисників і захисниць України, у Львівському ліцеї імені Героїв Крут вперше серед вихованців військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, коледжів та курсантів вищих військових навчальних закладів оборонного сектору пройшов Фестиваль військово-патріотичного мистецтва «Арт-А».

Цей захід став важливою складовою національно-патріотичного виховання молоді, що базується на прикладах сучасних героїв і сприяє розвитку творчих здібностей молодих талантів.

Загалом у фестивалі патріотичної пісні та танцю взяли участь понад 150 кадетів із 16 вищих закладів оборонного сектору України, які змагалися під гаслом «Мистецтво, створене кадетами». Оцінювало творчі навики пофесійне журі, яке включало провідних діячів культури та мистецтва: професора Романа Яціва, заслуженого хореографа Побєду Харісова, заслуженого діяча мистецтв Олексія Кравчука та співака Назара Савка.

Вихованки Тернопільського державного професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою брали участь у трьох номінаціях: вокальні солісти, художнє читання, авторська поезія, а також вокально-інструментальні ансамблі.