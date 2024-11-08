У Луцьку побачила світ нова книга про одне із сіл Тернопільщини

Мова йде про село Саджівка Гримайлівської громади, Чортківського району – «Сторінками історії села Саджівка на Гримайлівщині.

Від найдавніших часів до 1950 року». Автор – вчитель історії з Волині, краєзнавець Сергій Янішевський навів нові факти з історії села та його мешканців, прослідкував роль населеного пункту в історії краю. У додатках до книги представлено першоджерела, карти, таблиці.

Автор подає у книзі цікаві факти, зокрема, що Саджівки існували щонайменше вже у 1624 році. А ще про Саджівки писали Іван Крип’якевич та Іван Франко. У Дмитрівській церкві Саджівок (як частини парафії у Красному) від 1888 року до 1932 року правив дядько відомого галицького діяча Миколи Ганкевича – Йосип Ганкевич. Із цього села походить родина знаного історика Ореста Субтельного. У Саджівках народився відомий релігійний та громадський діяч Теребовлянщини Стефан Мохнацький. В листопаді 1918 року, він був співорганізатором Української повітової національної ради ЗУНР в Теребовлі. Через потужне ОУНівське підпілля в селі та околицях ще в 1949 році Саджівки бомбардувала радянська авіація. Значну кількість мешканців було виселено, репресовано або вбито.

Як зазначив С. Янішевський, книга стала підсумком кількох років його роботи і пошуків. Також автор дякує працівникам Державного архіву Тернопільської області і Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Книга (224 стор.) буде корисна історикам, краєзнавцям, усім, – хто цікавиться історією рідного краю.