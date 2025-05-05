У лісі на Тернопільщині знайшли тіло чоловіка

30 квітня до Кременецького райвідділу поліції звернулася 64-річна жителька одного з сіл громади. Жінка повідомила, що з 27 квітня її 58-річний брат не виходить на зв’язок і за місцем проживання відсутній. Спершу родичі намагалися знайти чоловіка самостійно, однак безрезультатно.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. До пошукових заходів залучили працівників Кременецького райвідділу поліції, кінологів та рятувальників ДСНС. Про це розповідають у поліції області.

2 травня тіло розшукуваного виявили в лісовому масиві поблизу одного з населених пунктів громади. Слідів насильницької смерті виявлено не було.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти відсутній». Причину смерті встановить судово-медична експертиза.