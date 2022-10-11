Любителі «тихого полювання» на Тернопіллі не можуть натішитися – цьогорічний «врожай» у лісах області просто вражає.

Люди публікують фото та відео в соцмережах і закликають мешканців краю в таку прекрасну пору їхати на гриби, поки ліси «кишать» ними. Зокрема, про велику кількість грибів пишуть мешканці Зборівського, Чортківського, Монастириського, Гусятинського районів.

Деякі підприємливі «бізнесмени» навіть продають опеньки на спеціальних інтернет-площадках та у спільнотах, як от «Від села до міста – Продукти Тернопільщини», чи «Куплю-продам Тернопіль». Ціни – доволі лояльні – 50-70 грн за кілограм зимових опеньок.

Втім, якщо є час та можливість, теплі та сухі осінні дні, якими нас зараз радує погода, – відмінний час для того, аби вирушити на «тихе полювання», побути один-на-один з природою, послухати тишину і насолодитись моментом. Адже, як люблять говорити грибники, не такі смачні гриби, як сам процес…