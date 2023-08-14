У лікарні Запоріжжя помер важко поранений боєць з Тернопільщини

Знову на Тернопільщину надійшла трагічна звістка.

11 серпня у лікарні Запоріжжя помер воїн ЗСУ, солдат 116-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ України, житель села Дорофіївка Олександр Чурілов.

Боєць отримав важке поранення 6 серпня в ході виконання бойового завдання, у результаті артобстрілу з боку противника. На жаль, медикам не вдалося врятувати бійця. Захиснику був 31 рік.