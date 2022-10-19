У лікарні від важких поранень помер захисник з Теребовлянщини

Теребовлянська громада у скорботі – чергова гірка втрата. 16 жовтня у міській лікарні Кривого Рогу помер мешканець села Нова Могильниця, старший солдат, навідник-оператор 128-ої окремої гірсько-штурмової бригади Микола Крушельницький.

Як повідомили у міській раді, воїн отримав важкі поранення на фронті.

“Висловлюємо глибокі співчуття родині, близьким, знайомим полеглого захисника. Ми поділяємо Ваше горе і висловлюємо щирі слова підтримки у ці скорботні дні. З Вами сумує рідне село і вся Теребовлянська громада”, – йдеться у дописі на Фейсбук-сторінці мерії.

Сьогодні, 19 жовтня, з молитвою і лампадками у Теребовлі зустріли тіло полеглого Героя. Жителі міста віддали останню шану воїну на перехресті біля церкви святого Миколая УГКЦ.