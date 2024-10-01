У лікарні помер гранатометник з Тернопільщини

В Кременецькій міській раді повідомили про втрату ще одного захисника з громади, у лікарні помер військовослужбовець Козачок Валерій Леонідович.

“Нажаль в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка. Повідомляємо, що в лікарні помер військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, Козачок Валерій Леонідович, 1979 рік народження, гранатометник взводу охорони Кременецького РТЦК та СП”, – повідомив голова громади Андрій Смаглюк.

Сьогодні, 1 жовтня, 2024 року, о 19:30 год. відбудеться панахида вдома місто Кременець вулиця Толстого (Холодна) будинок 3.

Завтра, 2 жовтня 2024 року, похорон відбудеться таким чином:

10:30 год. – літія вдома;

11:30 год. – служба в Миколаївському Соборі;

12:30 год. – Прощання на Майдані Волі

Поховання військовослужбовця відбудеться на Туницькому кладовищі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Валерія.