У лікарні помер гранатометник з Тернопільщини

В Кременецькій міській раді повідомили про втрату ще одного захисника з громади, у лікарні помер військовослужбовець Козачок Валерій Леонідович.
“Нажаль в нашу громаду знову надійшла трагічна звістка. Повідомляємо, що в лікарні помер військовослужбовець, житель міста Кременець, солдат, Козачок Валерій Леонідович, 1979 рік народження, гранатометник взводу охорони Кременецького РТЦК та СП”, – повідомив голова громади Андрій Смаглюк.
Сьогодні, 1 жовтня, 2024 року, о 19:30 год. відбудеться панахида вдома місто Кременець вулиця Толстого (Холодна) будинок 3.
Завтра, 2 жовтня 2024 року, похорон відбудеться таким чином:
10:30 год. – літія вдома;
11:30 год. – служба в Миколаївському Соборі;
12:30 год. – Прощання на Майдані Волі
Поховання військовослужбовця відбудеться на Туницькому кладовищі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та усіх хто знав Валерія.