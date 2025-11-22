У Лановецькій громаді вручили кулони-обереги дітям полеглих Героїв

У Лановецькій громаді відбувся глибоко зворушливий захід: 37 дітей загиблих Захисників України отримали срібні кулони-обереги «Батьківське серце». Це не просто прикраса − це символ вдячності, яку неможливо висловити словами. Символ того, що Герої вічно житимуть в очах своїх дітей та пам’яті своїх рідних й побратимів.

Участь у заході взяли Голова військово-цивільної спілки «Бойове Братерство України» Леонід Климчук, командир Тернопільського братерського полку Галина Студеницька і заступник командира Тернопільського братерського полку Тарас Савчук, голова Лановецької міської територіальної громади Роман Казновецький, воїни Тернопільського братерського полку, сім’ї загиблих Героїв та громадськість. Молитву за полеглих Захисників та освячення кулонів провів благочинний отець Ігор Шаринський.

«Ці обереги, не просто символи втрати. Це частинка вашого тата, яка завжди з вами. І коли стане важко — тримайтеся за нього, говоріть із батьком. Він обов’язково почує», — наголосив Леонід Климчук.

Кожен оберіг «Батьківське серце» — це не просто срібний кулон, це нагадування про ціну свободи й силу українського духу. А у кожній дитині, яка тримає в своїх долонях це срібне сердечко горить світло гордості й смутку, але водночас і віра, що подвиг їхніх батьків не був марним. Наше завдання зберегти цю віру, щодня підтримувати дітей Героїв, та зробити все щоб вони зростали на вільній Українській землі.

«Ми завжди пам’ятатимемо, що зробили ваші батьки. Оберіг “Батьківське серце”, нестиме в собі тепло, віру і любов — ту любов, яку ваші батьки завжди віддавали вам, і ту любов, яку зараз вони посилають вам з небес…», – сказав міський голова Роман Казновецький.