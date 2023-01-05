У Кременецькій лікарні відкрили  безбар’єрний кабінет для жінок

В місті Кременець, що на Тернопільльщині відкрили гінекологічний кабінет, що працюватиме 24 години на добу.

У шести областях України, а саме у Вінницькій, Волинській, Полтавській, Львівській, Дніпропетровській і нашій Тернопільській, функціонують 20 гінекологічних кабінетів безбар’єрного доступу.

На Тернопіллі такі уже попередньо запрацювали у Тернопільській обласній лікарні та Чортківській опорній лікарні. А напередодні Нового року кабінет з добротним ремонтом та з сучасним обладнанням – кріслом-трансформером, кушеткою, ноутбуком та принтером відкрили у Кременецькій опорній лікарні.

На урочини завітали представники влади району – голова Кременецької військової адміністрації Віталій Кудлак, його заступник Алла Злочевська, голова Кременецької міської громади Андрій Смаглюк, депутат обласної ради Денис Милий, директор Кременецької опорної лікарні Оксана Капелусь разом з медперсоналом, інші.

За словами координатора проєкту і представника громадської організації «ТМЖК «Відродження нації» Ольги Горошко, на базі КНП «Кременецька опорна лікарня» у приміщенні приймально-діагностичного відділення за підтримки Українського жіночого фонду, представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA, Міністерства закордонних справ Данії відкрито уже третій безбар’єрний кабінет для жінок, які постраждали від ґендерно-обумовленого насильства. З відкриттям таких кабінетів протягом січня-березня 2023 року паралельно стартуватиме широка інформаційна кампанія, аби якомога більше людей дізналися про це та за потреби скористалися медичними послугами на умовах конфіденційності й безкоштовності.

Тут надаватиме послуги жінкам кваліфікований, професійний персонал, що пройшов навчання з медико-психологічної допомоги постраждалим від насильства. Кабінет обладнаний сучасною технікою, необхідними препаратами й засобами для захисту репродуктивного здоров’я, профілактики статевих інфекцій та ВІЛ/СНІД.

«Кабінет працюватиме 24 години на добу, – каже директор Кременецької опорної лікарні Оксана Капелусь. – Важливо, що він є доступним для людей з інвалідністю, оскільки у ньому встановлено гінекологічне крісло-трансформер для огляду маломобільних жінок. Тут можна також приймати пологи, вести операційні втручання».

Часто саме медичні працівники стають першими, до кого звертаються жінки, які постраждали від сексуального та інших форм насильства.

Сюди можуть звертатися як місцеві жінки, так і внутрішньо переселені, що змушені були переїхати з інших регіонів внаслідок війни в Україні.

Голова Кременецької військової адміністрації Віталій Кудлак та голова Кременецької міської громади Андрій Смаглюк зазначили, що за минулий рік Кременецька опорна лікарня отримала благодійної допомоги на понад 5 мільйонів гривень, а також потужний генератор вартістю понад 2 мільйони гривень. Вони висловили сподівання, що допомога, у тому числі і від закордонних партнерів, буде надходити у Кременець і цього року, адже у перспективі в опорній лікарні планують обслуговувати 150 тисяч осіб з навколишніх міст та сіл.

Автор: Галина ВАНДЗЕЛЯК