У Кременці відкрили пам’ятник Герою України полковнику Сергію Лі

У місті Кременці урочисто відкрили пам’ятник полковнику Сергію Лі, Герою України. Меморіальний комплекс розташований на вулиці, перейменованій у листопаді 2023 року на честь полковника.

На церемонію прийшли родичі, побратими, місцеві мешканці та всі, хто знав і шанував Сергія Лі. Під час заходу дружина полковника разом із побратимами взяла участь у відкритті пам’ятника, створення якого стало результатом багатомісячної роботи. Проєкт меморіалу розробили львівські архітектор Орест Скоп і скульптор Роман Кікта. Його встановили за фінансової підтримки родини Людмили Лі та меценатів.

Полковник Сергій Лі, народжений у 1964 році, присвятив своє життя військовій службі. У 17 років він вступив до Сумського військового артилерійського училища, згодом завершив навчання в Київському університеті оборони України та Академії Генерального штабу України.

Сергій Лі пройшов усі щаблі військової кар’єри, зокрема, у 1998 році очолив ракетну бригаду в Білокриниці біля Кременця, а в 2014-му отримав звання полковника.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Сергій Лі, попри перебування на пенсії, повернувся до лав Збройних сил України. Як заступник командира 85-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони, він брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.

Полковник Лі, позивний «Брюс», був взірцем офіцера та справжнім лідером для своїх підлеглих. Його називали «батьком» за людяність, високий професіоналізм і вірність Україні. Він загинув 9 жовтня 2023 року під час стрілецького бою.

За особисту мужність і героїзм, виявлені під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України, полковнику Сергію Лі присвоєно звання Героя України посмертно. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ 15 липня 2024 року.