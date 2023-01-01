У Кременці священник УПЦ МП зобов’язався звільнити парафіяльну хату

Парафіяни Свято-Миколаївського храму, що у селі Кременець Копачівської громади, звернулися до колишнього настоятеля церкви з вимогою звільнити будинок, який належить громаді.

Люди прийшли до хати священника вранці у суботу, 31 грудня. Про це повідомила кореспондентка Район.Рожище.

Правопорядок на місці події забезпечували працівники поліції.

Після короткої дискусії представник УПЦ МП Василь Дендак зобов’язався звільнити помешкання протягом 10 днів – до 10 січня. Як свідчення цього він написав розписку за власним підписом.

На початку червня релігійна громада храму у Кременці вирішила приєднатися до Православної церкви України, а напередодні парафіяни сіл Кременець, Ужова та Михайлин висловилася щодо приєднання до Православної церкви України.

18 червня у селі представили нового настоятеля церкви – отця Андрія Миронюка.