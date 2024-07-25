У Козові освятили фігуру Ангела-охоронця

15 липня парафіяни церкви Святого Володимира святкували у Козові храмовий празник.

Після Божественної Літургії, на яку прибуло чимало священників, урочисто освятили фігуру Ангела-охоронця, яку виготовив на честь 30-річного ювілею храму уродженець Козови – скульптор Іван Сонсядло.

Скульптурна композиція зображує Ангела-охоронця, який крилами огортає карту України та складає руки у молитві. До слова, мапа України, кожна буква напису та німб над головою Ангела відчеканені настоятелем храму, митрофорним протоієреєм Богданом Скасківим.

Після освячення скульптури священники, парафіяни пішли до центру селища, де вшанували полеглих Героїв російсько-української війни.

Валентина МЕДИЦЬКА