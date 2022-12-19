У Козівській громаді відкрили хатинку Святого Миколая

Напередодні великого християнського свята – Дня Миколая Чудотворця – святий завітав до Козівської громади і оселився у святково прикрашеній хатинці.

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Тут він приймав гостей – діточок і дорослих, які принесли йому малюнки та щирі усмішки, повідомили у Козівській селищній раді.

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Як годиться, Хатинку святого Миколая освятили молитвою (отці Євген Бойко та Володимир Наконечний), попросили у Бога благословення для всього українського народу та заступництва для наших захисників.