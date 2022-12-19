У Козівській громаді відкрили хатинку Святого Миколая

Напередодні великого християнського свята – Дня Миколая Чудотворця – святий завітав до Козівської громади і оселився у святково прикрашеній хатинці.
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Тут він приймав гостей – діточок і дорослих, які принесли йому малюнки та щирі усмішки, повідомили у Козівській селищній раді.
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Як годиться, Хатинку святого Миколая освятили молитвою (отці Євген Бойко та Володимир Наконечний), попросили у Бога благословення для всього українського народу та заступництва для наших захисників.
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З привітальним словом до громади звернувся селищний голова Сергій Добалюк. Він наголосив на тому, яким важливим є це свято не тільки для дітей, а й для усього українського народу, бо нагадує нам про милосердя і добро.
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Розважальну програму провели учасники Зразковий Дитячий театр “Дивосвіт” (керівник Ludmila Kulka ). По при те, що разом з Миколаєм до нас прийшов мороз, наші талановиті «Дивоствітики» зігріли усіх! До того ж усі бажаючі могли скуштувати смачнюче гаряче какао.
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Там, де Миколай, там не обійтись без подарунків. Через Козівську селищну раду він роздав солодкі пакунки усім діткам, які були присутні на святі. Цей рік – особливий у всьому. Але є те, що має залишатися незмінним: традиції, віра у Бога та вшанування святих.
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Дякуємо кожному, хто своєю присутністю долучився до створення святкової атмосфери. Цей вечір ми усі разом наповнили світлом Любові і Радості! – зазначили організатори дійства.
Автор: Ольга Залипська