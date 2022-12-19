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У Козівській громаді відкрили хатинку Святого Миколая

19.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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Напередодні великого християнського свята – Дня Миколая Чудотворця – святий завітав до Козівської громади і оселився у святково прикрашеній хатинці.
Тут він приймав гостей – діточок і дорослих, які принесли йому малюнки та щирі усмішки, повідомили у Козівській селищній раді.
Як годиться, Хатинку святого Миколая освятили молитвою (отці Євген Бойко та Володимир Наконечний), попросили у Бога благословення для всього українського народу та заступництва для наших захисників.
З привітальним словом до громади звернувся селищний голова Сергій Добалюк. Він наголосив на тому, яким важливим є це свято не тільки для дітей, а й для усього українського народу, бо нагадує нам про милосердя і добро.
Розважальну програму провели учасники Зразковий Дитячий театр “Дивосвіт” (керівник Ludmila Kulka ). По при те, що разом з Миколаєм до нас прийшов мороз, наші талановиті «Дивоствітики» зігріли усіх! До того ж усі бажаючі могли скуштувати смачнюче гаряче какао.
Там, де Миколай, там не обійтись без подарунків. Через Козівську селищну раду він роздав солодкі пакунки усім діткам, які були присутні на святі. Цей рік – особливий у всьому. Але є те, що має залишатися незмінним: традиції, віра у Бога та вшанування святих.
Дякуємо кожному, хто своєю присутністю долучився до створення святкової атмосфери. Цей вечір ми усі разом наповнили світлом Любові і Радості! – зазначили організатори дійства.

Автор: Ольга Залипська

Автор: Роман Васильович

Мітки: Святий Миколай, Козівська громада, хатинка Святого Миколая

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