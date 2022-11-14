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У Козівській громаді під час пожежі врятували людину

14.11.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Козівська селищна громада, Події

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У с. Криве Козівської громади 11 листопада о 19:20 в виникла пожежа одноповерхової господарської будівлі.

Внаслідок пожежі вогнем знищено азбестоцементні листи та дерев’яну обрешітку на площі 10 м.кв., речі домашнього вжитку на площі 8 м кв., пожежею пошкоджено дерев’яне перекриття на площі 10 м кв., облицювання стін на площі 40 м кв.

Про це повідомили у ДСНС Тернопільської області.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Пожежу ліквідовано черговим та резервним караулами 18 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житлову та 1 господарську будівлю.

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, пожежа, ДСНС України у Тернопільській області, Козівська громада

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