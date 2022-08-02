Консультаційну нараду з головами правлінь ОСББ та ЖЕКів Тернополя щодо обслуговування захисних споруд у житловому фонді міста провели в понеділок, 1 серпня. Про це повідомили на сайті Тернопільської міської ради.

Управителям багатоквартирних будинків нагадали про організацію та приведення укриттів житлового фонду міста у готовність до використання.

Зараз у пріоритеті – зробити якомога більшу кількість укриттів, якими зможуть скористатись тернополяни та гості нашого міста, що живуть поруч або знаходяться найближче до них. Упродовж останніх двох тижнів у Тернополі триває активна робота щодо належного облаштування захисних споруд. Реагуючи на звернення мешканців будинків, ми мали можливість проінспектувати та перевірити стан цих укриттів. Найчастіше мешканці скаржились на захаращеність підвалів, відсутність світла та наявність шкідників (комах чи гризунів), – йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначають, управителі багатоквартирних будинків мають забезпечити належний стан укриттів: підвали мають бути розчищені, мати відповідне маркування на фасаді будинку, містити мінімальний набір інструментів та облаштований запасний вихід.

У кожному будинку повинна бути відповідальна людина, яка під час сигналу тривоги зможе відкрити підвал. Це важливо, щоб будь-хто із громадян, хто перебуватиме близько до укриття, також мав змогу перейти у безпечне місце, – кажуть у міськраді.

Як зазначили під час наради представники ДСНС, мешканці можуть перебувати у найпростіших укриттях та сховищах до 48 годин. Ці приміщення мають бути облаштовані місцями для сидіння та мати запаси питної води (2 літри на одну особу), запаси технічної води для потреб гігієни мешканців. Окрім того, повинні мати незалежні джерела освітлення: ліхтарики, гасові лампи, свічки, первинні засоби пожежогасіння, вогнегасники, засоби для надання першої медичної допомоги, аптечки, контейнери для зберігання продуктів, а також лопати, кирку, лом, пилку по металу, пилку по дереву тощо.

На сайті Тернопільської міської ради розмістили інтерактивну карту захисних споруд, на якій можна переглянути місця укриттів, що розміщені найближче до вашого місця перебування чи проживання.

Інформація щодо укриттів постійно моніториться та оновлюється.

Після сигналу «повітряна тривога» можна також використовувати для захисту підвальні приміщення будинків, підземні паркінги, заглиблені гаражі.

Сховища, які розміщені у міських лікарнях, призначені лише для медперсоналу і хворих, які там перебувають. Укриття, які знаходяться у дитячих садочках, призначені виключно для евакуації дітей.