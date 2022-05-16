31-річну тернополянку поліцейські підозрюють у шахрайстві. Зловмисниця попросила у дівчини телефон, щоб здійснити дзвінок, відійшла на декілька метрів, а далі кинулася навтьоки.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою про шахрайство звернулася 19-річна жителька обласного центру. Дівчина повідомила, що на проспекті Злуки в приміщенні супермаркету до неї підійшла жінка і попросила телефон, щоб подзвонити. Не підозрюючи лихого, вона дала незнайомці свій мобільний. Та відійшла, вдаючи, що розмовляє, і кинулася тікати з приміщення торгового закладу.

Поліцейські встановили особу зловмисниці. Вона раніше вже неодноразово судима за майнові злочини. За скоєне їй загрожує до трьох років обмеження волі. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

На шахрайський гачок потрапив житель Чортківського району, який мав намір придбати автомобіль. Дванадцять тисяч гривень він перерахував незнайомцю, який пообіцяв пригнати автомобіль із-закордону.

Як встановили правоохоронці, потерпілий на одному із сайтів знайшов оголошення про продаж авто з Європи. Зв’язався з продавцем, який запевнив, що допоможе доставити транспортний засіб. За послуги попросив передоплату. Для переконливості зловмисник скинув потерпілому в месенджер копії своїх документів: паспорт, водійське посвідчення.

Чоловік повірив та перерахував гроші. Після отримання коштів аферист перестав виходити на зв’язок.

За цим фактом дізнавачі Бучацького відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ (шахрайство). Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи задля розкриття злочину і застерігають: користуйтеся послугами лише перевірених продавців та розраховуйтеся за товар лише після його отримання.

Незабаром поліцейські Тернопільщини задокументували черговий факт шахрайства. Цього разу від рук невідомого потерпіла жителька Бережан. Після спілкування з додзвонювачем з її рахунку зникло 11800 гривень.

Жінка розповіла поліцейським деталі події. До неї зателефонував невідомий чоловік та відрекомендувався представником оператора мобільного зв’язку. Під приводом покращення мобільного Інтернету аферист дізнався чотири цифри, які надійшли їй на телефон. Згодом вона отримала сповіщення про зняття заощаджень з електронного гаманця.

Правоохоронці застерігають: працівники мобільних операторів не телефонують до користувачів з метою дізнатися певні дані, які надходять на телефони. Така інформація вважається конфіденційною й не підлягає розголошенню.

Також ви можете уточнити інформацію у вашого оператора про можливу послугу: блокування самостійної заміни SIM-картки побічними особами. Саме завдяки цьому люди можуть якнайкраще убезпечити свої кошти від рук невідомих осіб.